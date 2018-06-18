Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)

Жарче всего в Украине будет в четверг и пятницу - до +34°.

Ближайшая неделя в Украине будет дождливой / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

В понедельник в Украине осадки ожидаются на западе, температура до +26°, в остальных регионах до +25°...+30°.

Прогноз на 18 июня / УНИАН

Во вторник, 19 июня, в Украине на западе пройдут дожди с грозами. Жарче всего будет на востоке - до +31°.

Прогноз на 19 июня / УНИАН

В среду, 20 июня, также ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге и востоке - до +33°. В остальных регионах до +29°.

Прогноз на 20 июня / УНИАН

В четверг на западе возможны осадки. Ночью по стране +16°…+21°, днем на юге до +34°.

Прогноз на 21 июня / УНИАН

В пятницу в Украине пройдут дожди, местами ливни с грозами. На востоке до +34°, на западе будет прохладнее - до +22°.

Погода на 22 июня / УНИАН

23 и 24 июня в Украине местами прогнозируются дожди с грозами, также в стране похолодает. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +13°…+15°. Днем температура по стране +16°...+30°. В воскресенье также будет прохладнее, ночью на юге до +15°, днем в Украине от +17° до +28°.

Прогноз на 23 июня / УНИАН

Прогноз на 24 июня / УНИАН

Народный прогноз

18 июня - день Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная — зерно будет крупным.

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19 июня — День Иллариона. Если дует северный ветер - летом будет много осадков.

20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

22 июня — день Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

24 июня — день Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.

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