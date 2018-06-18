Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
Жарче всего в Украине будет в четверг и пятницу - до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
В понедельник в Украине осадки ожидаются на западе, температура до +26°, в остальных регионах до +25°...+30°.
Во вторник, 19 июня, в Украине на западе пройдут дожди с грозами. Жарче всего будет на востоке - до +31°.
В среду, 20 июня, также ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге и востоке - до +33°. В остальных регионах до +29°.
В четверг на западе возможны осадки. Ночью по стране +16°…+21°, днем на юге до +34°.
В пятницу в Украине пройдут дожди, местами ливни с грозами. На востоке до +34°, на западе будет прохладнее - до +22°.
23 и 24 июня в Украине местами прогнозируются дожди с грозами, также в стране похолодает. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +13°…+15°. Днем температура по стране +16°...+30°. В воскресенье также будет прохладнее, ночью на юге до +15°, днем в Украине от +17° до +28°.
Народный прогноз
18 июня - день Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная — зерно будет крупным.
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
19 июня — День Иллариона. Если дует северный ветер - летом будет много осадков.
20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.
21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.
22 июня — день Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.
24 июня — день Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+25°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°