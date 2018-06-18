В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:03, 18 июня 2018
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В южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Волынской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности / фото УНИАН

В течение 18 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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"18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Волынской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

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