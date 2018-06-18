В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)

10:13, 18 июня 2018
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Обошлось без жертв и разрушений.

Возле села Приморское Килийского района Одесской области отдыхающие наблюдали, как по морю пронесся смерч.

Об этом в Facebook написал председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Видео: YouTube Antonina S.

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