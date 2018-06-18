В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
Обошлось без жертв и разрушений.
Возле села Приморское Килийского района Одесской области отдыхающие наблюдали, как по морю пронесся смерч.
Об этом в Facebook написал председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Видео: YouTube Antonina S.
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Ранее в Ямполе пронесся мощный смерч.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +15°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+30°... +17°
-
Ивано-Франковск+25°... +14°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+29°... +15°
-
Луганск+29°... +13°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+31°... +16°
-
Одесса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+28°... +17°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 67 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей