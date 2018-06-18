В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

На западе, в Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы.

Местами в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины сегодня, 18 июня.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, сегодня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня на западе пройдут дожди.