В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)

09:18, 18 июня 2018
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В Японии нарушено движение транспорта и возникли перебои с электричеством.

Утром в Японии, в городе Осаку произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого погибли 3 человека и более 200 получили ранения.

Об этом сообщает Kyodo. Погибли пожилые мужчина, женщина и 9-летняя девочка. 

Землетрясение произошло около 08:00 по местному времени в японской префектуре Осака. 

В Китае произошло мощное землетрясение

По данным местных властей, землетрясение в стране не вызывало цунами, и поблизости атомных электростанций не сообщалось об аномалиях, однако о десятках пожаров сообщили в разных префектурах.

Ранее сообщалось, что в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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