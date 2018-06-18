В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
В Японии нарушено движение транспорта и возникли перебои с электричеством.
Утром в Японии, в городе Осаку произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого погибли 3 человека и более 200 получили ранения.
Об этом сообщает Kyodo. Погибли пожилые мужчина, женщина и 9-летняя девочка.
Землетрясение произошло около 08:00 по местному времени в японской префектуре Осака.
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По данным местных властей, землетрясение в стране не вызывало цунами, и поблизости атомных электростанций не сообщалось об аномалиях, однако о десятках пожаров сообщили в разных префектурах.
Ранее сообщалось, что в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.
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