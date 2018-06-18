Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°

Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июня в Киеве без осадков, температура до +28°.

Читайте также В части Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.