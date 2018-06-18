В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

На западе температура поднимется до +26°.

Местами в Украине ожидаются дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут местами дожди с грозами. Температура до +26°.

В северных регионах ожидается сухая и ясная погода. Температура до +28°. В центре переменная облачность, температура до +28°.

Прогноз погоды на 18 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 июня — день Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. Раньше на восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная — зерно будет крупным.

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