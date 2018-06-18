В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

08:08, 18 июня 2018
100
0

На западе температура поднимется до +26°.

Местами в Украине ожидаются дожди / фото УНИАН
Местами в Украине ожидаются дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

В части Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут местами дожди с грозами. Температура до +26°.

В северных регионах ожидается сухая и ясная погода. Температура до +28°. В центре переменная облачность, температура до +28°.

Прогноз погоды на 18 июня / УНИАН
Прогноз погоды на 18 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 июня — день Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. Раньше на восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная — зерно будет крупным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Лента новостей