В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)
На западе температура поднимется до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 июня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
В части Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины пройдут местами дожди с грозами. Температура до +26°.
В северных регионах ожидается сухая и ясная погода. Температура до +28°. В центре переменная облачность, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 18 июня — день Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. Раньше на восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная — зерно будет крупным.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+25°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 67 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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