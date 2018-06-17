Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины
В Киеве прогнозируют +27+29, сухо и без осадков.
Погода в Украине в понедельник, 18 июня, в большинстве областей сохранится солнечной и сухой, однако на западе страны пройдут дожди с грозами.
Как информирует Укргидрометцентр, температура воздуха по всей Украине не опустится ниже отметки +25.
Однако на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Волыни, Закарпатье, а также в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами, местами шквальные порывы ветра.
Зато в южных областях погода будет вполне благоприятной для отдыха где-нибудь на берегу моря. В Одесской, Херсонской и Николаевской, а также в Крыму прогнозируют до +30, сухо и без осадков.
Похожей погода в понедельник будет на востоке и в центральной Украине.
В Киеве прогнозируют +27+29, сухо и без осадков.
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
Прогноз погоды на понедельник, 18 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +27...+29
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+28°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+32°... +16°
-
Ивано-Франковск+20°... +15°
-
Киев+28°... +18°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+27°... +13°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+27°... +18°
-
Одесса+24°... +18°
-
Полтава+28°... +15°
-
Ровно+24°... +16°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+22°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+27°... +16°
-
Черновцы+21°... +15°