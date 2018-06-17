В части Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

15:15, 17 июня 2018
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Правоохранители призывают граждан быть осторожными.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

В южной части Днепропетровской и Кировоградской областей 17-18 июня сохранится чрезвычайный уровень (5-й класс) пожарной опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«17-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности. Пожалуйста, будьте осторожны», - говорится в сообщении.

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