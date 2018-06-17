В Украине из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов

10:51, 17 июня 2018
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В пяти областях Украины десятки населенных пунктов остались без света / comments.ua
В пяти областях Украины десятки населенных пунктов остались без света / comments.ua

В пяти областях Украины из-за осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в Одесской области без электроснабжения остались 30 н.п., в Кировоградской - 11 н.п., в Николаевской - 8 н.п. и в Черкасской - 4 н.п. и Сумской - 2 н.п

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.

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