В Китае после урагана прошел "дождь" из морских животных (фото)
Креветки, осьминоги и морские звезды падали прямо с неба.
В китайском прибрежном городе Циндао на прошлой неделе прошел дождь из морепродуктов.
Как сообщает Daily Mail, креветки, морские звезды и осьминоги падали прямо с неба, "высосанные" ураганом из океана.
中国青島で暴雨が来襲した結果飛んできたものが海鮮だった！さすが青島?嘘みたいなホントの話 pic.twitter.com/xUPPR9cEVP— まぬかマイニング⛏@china (@manukatsunakan) June 14, 2018
Метеорологов необычное явление ничуть не смутило. Они заявляют, что сильные потоки воздуха могут создовать водяной шар и уносить впитанных из воды животных на несколько километров.
Китайская метеорологическая администрация и национальное метеорологическое агентство Китая, подтвердили, что на суше было много морских существ, выкинутых туда ураганом.
Подобные случаи происходили и ранее. Как сообщал УНИАН, в 2017 году в мексике прошел рыбный дождь.
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