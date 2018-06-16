В Китае после урагана прошел "дождь" из морских животных (фото)

Креветки, осьминоги и морские звезды падали прямо с неба.

В Китае прошел дождь из морепродуктов / фото twitter.com/manukatsunakan

В китайском прибрежном городе Циндао на прошлой неделе прошел дождь из морепродуктов.

Как сообщает Daily Mail, креветки, морские звезды и осьминоги падали прямо с неба, "высосанные" ураганом из океана.

Метеорологов необычное явление ничуть не смутило. Они заявляют, что сильные потоки воздуха могут создовать водяной шар и уносить впитанных из воды животных на несколько километров.

Китайская метеорологическая администрация и национальное метеорологическое агентство Китая, подтвердили, что на суше было много морских существ, выкинутых туда ураганом.

Подобные случаи происходили и ранее. Как сообщал УНИАН, в 2017 году в мексике прошел рыбный дождь.