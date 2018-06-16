Завтра на Западе и в Центре Украины продолжатся дожди с грозами (схема)

В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится.

Завтра на Западе и в Центре Украины продолжатся дожди с грозами / фото twitter.com/gajaysfan96bt

В воскресенье, 17 июня, стоит ожидать осадков на Западе и в Центре страны. Местами сильные ливни с грозами. На Востоке будет сухо и солнечно.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"На Востоке, в Сумской области, на Полтавщине, в районах Днепра, на Николаевщине, Херсонщине и Запорожье – преимущественно без осадков. В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха на выходных в Киеве +27, +28 градусов", – сообщает Наталья Диденко.

Температура воздуха 17 июня будет самой низкой на Западе – от +22 до +25 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +22 до +31 градусов. На Юге и Востоке страны температура самая высокая – от +27 до +30 градусов. На Севере температурный показатель от +24 до +28 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +22...+24

Ровно – +24...+26

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +26...+28