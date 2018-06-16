Завтра на Западе и в Центре Украины продолжатся дожди с грозами (схема)
В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится.
В воскресенье, 17 июня, стоит ожидать осадков на Западе и в Центре страны. Местами сильные ливни с грозами. На Востоке будет сухо и солнечно.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
"На Востоке, в Сумской области, на Полтавщине, в районах Днепра, на Николаевщине, Херсонщине и Запорожье – преимущественно без осадков. В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха на выходных в Киеве +27, +28 градусов", – сообщает Наталья Диденко.
Температура воздуха 17 июня будет самой низкой на Западе – от +22 до +25 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +22 до +31 градусов. На Юге и Востоке страны температура самая высокая – от +27 до +30 градусов. На Севере температурный показатель от +24 до +28 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 17 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +22...+24
Ровно – +24...+26
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +26...+28
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+25°... +19°
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Кировоград+32°... +20°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+27°... +20°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+23°... +14°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+24°... +14°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+28°... +19°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+30°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°