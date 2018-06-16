Часть Украины и сегодня останется в плену непогоды: синоптики прогнозируют грозы и град

Вместе с тем, в ряде областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики обещают грозы со шквалами и град \ Фото УНИАН

Сегодня в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, ожидаются грозы, во время гроз - порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, 16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Вечером 14 июня неистовый ураган пронесся по Киеву и области и унес жизнь 34-летней женщины. На нее упало дерево, пострадавшая погибла на месте. В результате непогоды было повалено множество деревьев, а сильный ливень в столице привел к тому, что в некоторых районах машины плавали в воде.