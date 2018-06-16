Часть Украины и сегодня останется в плену непогоды: синоптики прогнозируют грозы и град
Вместе с тем, в ряде областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Сегодня в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, ожидаются грозы, во время гроз - порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Кроме того, 16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНИАН, 15 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Вечером 14 июня неистовый ураган пронесся по Киеву и области и унес жизнь 34-летней женщины. На нее упало дерево, пострадавшая погибла на месте. В результате непогоды было повалено множество деревьев, а сильный ливень в столице привел к тому, что в некоторых районах машины плавали в воде.
Погода в Украине
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Винница+24°... +17°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+25°... +18°
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Кировоград+30°... +19°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+27°... +19°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+23°... +14°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+24°... +14°
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Харьков+28°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+25°... +16°
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Черновцы+23°... +16°