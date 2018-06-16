Ночная непогода обесточила населенные пункты в пяти областях

Сейчас специалисты-энергетики работают над восстановлением электроснабжения на местах.

Обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях \ фото УНИАН

Из-за осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) прошлой ночью сработали системы защиты линий электропередачи в пяти областях, обесточив ряд населенных пунктов, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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«Обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская – 57 населенных пунктов, Сумская – 47, Черкасская – 15, Киевская – 8 и Черниговская – 2 населенных пункта», – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в настоящее время специалисты-энергетики работают над восстановлением электроснабжения на местах.

Как сообщал УНИАН, из-за грозы и ливня ночь на 15 июня принесла с собой обесточивание трех сотен сел и городков преимущественно в северных и западных областях. Кроме того, в столице из-за падения ветки дерева в грозу погибла 34-летняя женщина, еще один человек при похожих обстоятельствах пострадала на Киевщине.