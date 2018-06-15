Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Люди говорят, что таких разрушений от бури – уничтоженных за считанные минуты 68 деревьев – не вспоминают.
Неистовый ураган пронесся накануне Киевом и областью и унес жизни 34-летней женщины. На нее упало дерево, пострадавшая погибла на месте.
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Как говорится в сюжете ТСН, непогода застала столицу и окрестности около 21:00 вечера, автомобили в буквальном смысле плавали в воде. Киевляне снимали безумные молнии, одна из них попала прямо в телебашню. Огромные тополя в Василькове, вырвались прямо с корнями и падали на землю. "Я успела только забежать в дом, он начал трещать. Я так и поняла, дверь закрыла и быстренько забежала, а вернулась – он лежит", - рассказала Ольга, на подворье которой упало дерево.
Люди говорят, что таких разрушений от бури – уничтоженных за считанные минуты 68 деревьев – не вспоминают. В горсовете говорят, что осенью и весной покронировали 120 деревьев, но упали даже самые толстые. "Вы же видите, это не аварийные деревья, это живые деревья попадали", - показывают последствия урагана журналистам. Деревья попадали на крыши, дороги, тротуары, из-за этого убытков больше, как и проблем с движением. Лишь в Василькове повреждены 32 линии электропередач, свет восстанавливают до сих пор.
На Киевщине утром было обесточено под две сотни населенных пунктов. "Буквально тот ветер был полчаса, а потом все утихло и просто был дождь", - рассказывают очевидцы. Киевляне признаются, что главным во время таких событий является – забрать с улицы детей.
"Это опасно, это природные явления, от которых никто не застрахован, как показывает жизнь", - говорит Юлия. Спасатели призывают так и делать – во время сильного ливня как можно быстрее заходить в помещение.
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