Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарной опасности нет лишь на западе и севере страны.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 15 июня, во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.