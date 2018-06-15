Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)

15:00, 15 июня 2018
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Уровень воды местами достигал метра.

Дожди превратили улицы Бердичева в реки / www.rio-berdychiv.info
Дожди превратили улицы Бердичева в реки / www.rio-berdychiv.info

Сильный дождь превратил улицы Бердичева (Житомирская область) в настоящие реки.

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Дождь налетел неожиданно, и мгновенно затопил почти весь город. Уровень воды местами достигал целого метра, говорится в сюжете ТСН.

Ливневая система не смогла справиться с таким потоком, и десятки автомобилей оказались в водной осаде. Вода начала сходить лишь через несколько часов.

Напомним, вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.

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