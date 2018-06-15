Мощные ливни затопили юго-запад Франции

Всего под водой оказалось 65% площади города Сали-де-Беарн.

Дожди привели к наводнениям во Франции / twitter.com/SO_Pau

Проливные дожди затопили город Сали-де-Беарн во французском департаменте Атлантические Пиренеи.

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Всего под водой оказалось 65% площади города, передает Euronews.

Из-за наводнения многие жители были вынуждены покинуть свои дома. А после того, как вода сошла с улиц, они оказались покрыты грязью и мусором.

Ранее сообщалось, что жертвой наводнения во Франции стал один человек. Мужчина на дороге не справился с управлением, его машина перевернулась и потоки воды снесли ее в пропасть.