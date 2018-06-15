Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 15 июня, в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине объявили штормовое предупреждение
"В течение суток 15 июня в столице гроза, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°