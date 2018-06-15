Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)

Без осадков будет на востоке и в центре страны.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине местами пройдут дожди с грозами, во всех областях ожидается теплая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице во второй половине дня ожидается дождь с грозой, температура воздуха ночью +18°, днем +29°. В воскресенье ясно, +16°...+28°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье также временами облачно, +15°…+25°.

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В Луцке в субботу ночью +13°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +25°, пасмурно, дожди с грозами.

В Одессе субботу температура ночью +18°, днем +29°, ожидается небольшой дождь. В воскресенье +19°...+30°, облачно с прояснениями.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +14°...+25°, ожидается ясная погода.

Погода на 16 июня / УНИАН

Погода на 17 июня / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +16°...+29°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +17°...+31°. В воскресенье +16°...+24°, пасмурно, возможен дождь.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье температура до +27°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +15°...+26°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до +19°. В воскресенье пасмурно, дождь, ночью +13°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ожидается ливень, ночью +15°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +23°. В воскресенье также временами облачно, температура до +25°.

В Сваляве завтра солнечно, +24°, в воскресенье возможен небольшой дождь, температура воздуха +16° …+24°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье утром будет пасмурно, возможны дожди с грозами, температура до +28°.

В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +32°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +19° …+28°.

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