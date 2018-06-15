Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
Без осадков будет на востоке и в центре страны.
На выходных в Украине местами пройдут дожди с грозами, во всех областях ожидается теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице во второй половине дня ожидается дождь с грозой, температура воздуха ночью +18°, днем +29°. В воскресенье ясно, +16°...+28°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье также временами облачно, +15°…+25°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
В Луцке в субботу ночью +13°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +25°, пасмурно, дожди с грозами.
В Одессе субботу температура ночью +18°, днем +29°, ожидается небольшой дождь. В воскресенье +19°...+30°, облачно с прояснениями.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +14°...+25°, ожидается ясная погода.
В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +16°...+29°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +17°...+31°. В воскресенье +16°...+24°, пасмурно, возможен дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье температура до +27°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +15°...+26°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до +19°. В воскресенье пасмурно, дождь, ночью +13°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ожидается ливень, ночью +15°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +23°. В воскресенье также временами облачно, температура до +25°.
В Сваляве завтра солнечно, +24°, в воскресенье возможен небольшой дождь, температура воздуха +16° …+24°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье утром будет пасмурно, возможны дожди с грозами, температура до +28°.
В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +32°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +19° …+28°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°