В Украине объявили штормовое предупреждение

Местами ожидается град.

В Украине местами ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 15 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на украинский гидрометцентр.

Так, в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы до 15-20 м/с, местами град. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.