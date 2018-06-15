В Украине объявили штормовое предупреждение

10:49, 15 июня 2018
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Местами ожидается град.

В Украине местами ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине местами ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 15 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на украинский гидрометцентр.

Так, в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы до 15-20 м/с, местами град. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.

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