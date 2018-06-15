Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
В Василькове Киевской области были повреждены кровли восьми зданий.
Вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Киевской области без света остались 173 н.п., Винницкой – 72 н.п., Житомирской – 31 н.п., Черкасской – 19 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В городе Васильков Киевской области, по предварительным данным, были повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажных жилых дома и столовая детского сада. В пгт Глеваха Васильковского района в результате падения ветки дерева травмирован один человек (1992 г.р.), которого в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Напомним, трагический инцидент произошел в Киеве на улице Голосеевской – на пострадавшую упала ветка от дерева, которая откололась вследствие грозы. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – женщина скончалась на месте происшествия.
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