Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов

09:44, 15 июня 2018
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В Василькове Киевской области были повреждены кровли восьми зданий.

В Украине бушует непогода / ГСЧС
В Украине бушует непогода / ГСЧС

Вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Киевской области без света остались 173 н.п., Винницкой – 72 н.п., Житомирской – 31 н.п., Черкасской – 19 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В городе Васильков Киевской области, по предварительным данным, были повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажных жилых дома и столовая детского сада. В пгт Глеваха Васильковского района в результате падения ветки дерева травмирован один человек (1992 г.р.), которого в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Напомним, трагический инцидент произошел в Киеве на улице Голосеевской – на пострадавшую упала ветка от дерева, которая откололась вследствие грозы. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – женщина скончалась на месте происшествия.

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