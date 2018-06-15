В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°

Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

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