Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)

На западе и севере до +25°.

В Украине местами пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 июня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

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На востоке практически без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут местами дожди с грозами. Температура до +25°.

В северных регионах ожидаются дожди с грозами. Температура до +25°. В центре также дожди с грозами, температура до +30°.

Прогноз на 15 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 июня — день Никифора. Если ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

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