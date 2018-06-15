Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
На западе и севере до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 июня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
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На востоке практически без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут местами дожди с грозами. Температура до +25°.
В северных регионах ожидаются дожди с грозами. Температура до +25°. В центре также дожди с грозами, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 15 июня — день Никифора. Если ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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