"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню

04:17, 15 июня 2018
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Вечером 14 июня Киев пережил мощный ливень с грозой, улицы города превратились в "реки".

От стихии пострадала башня в районе Дорогожичей / скриншот видео Александр Гусев, Facebook
От стихии пострадала башня в районе Дорогожичей / скриншот видео Александр Гусев, Facebook

Накануне, 14 июня, в Киеве молния попала в телевизионную башню.

Видео, на котором зафиксирован момент попадания молнии в башню, обнародовал на своей странице в Facebook фотограф Александр Гусев.

Он уточнил, что от удар стихии пережила башня в районе Дорогожичей. В комментариях к своему посту он отметил, что более чем за час молния попала в башню 5 раз.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 июня сильный ливень превратил улицы Киева в «реки», что стало неожиданностью, учитывая прогноз синоптиков.

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