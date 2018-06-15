"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню

Вечером 14 июня Киев пережил мощный ливень с грозой, улицы города превратились в "реки".

От стихии пострадала башня в районе Дорогожичей / скриншот видео Александр Гусев, Facebook

Накануне, 14 июня, в Киеве молния попала в телевизионную башню.

Видео, на котором зафиксирован момент попадания молнии в башню, обнародовал на своей странице в Facebook фотограф Александр Гусев.

Он уточнил, что от удар стихии пережила башня в районе Дорогожичей. В комментариях к своему посту он отметил, что более чем за час молния попала в башню 5 раз.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 июня сильный ливень превратил улицы Киева в «реки», что стало неожиданностью, учитывая прогноз синоптиков.