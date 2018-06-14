"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)

23:45, 14 июня 2018
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О дождях вечером киевлян предупреждали синоптики, но такое количество осадков и такие последствия традиционно «стали неожиданностью».

Уровень воды практически полностью покрывает колеса автомобилей / скриншот видео Roman Medynskiy
Уровень воды практически полностью покрывает колеса автомобилей / скриншот видео Roman Medynskiy

Улицы Киева сильно затопило из-за мощного ливня.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине

Фото и видео с последствиями стихии публикуют в соцсетях жители Киева.

Уровень воды практически полностью покрывает колеса автомобилей, которые движутся по затопленным дорогам.

О дождях вечером киевлян предупреждали синоптики, но такое количество осадков и такие последствия традиционно «стали неожиданностью». Пользователи соцсетей жалуются на неисправные системы для слива воды на дорогах или их отсутствие.

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