"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
О дождях вечером киевлян предупреждали синоптики, но такое количество осадков и такие последствия традиционно «стали неожиданностью».
Улицы Киева сильно затопило из-за мощного ливня.
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Фото и видео с последствиями стихии публикуют в соцсетях жители Киева.
Уровень воды практически полностью покрывает колеса автомобилей, которые движутся по затопленным дорогам.
О дождях вечером киевлян предупреждали синоптики, но такое количество осадков и такие последствия традиционно «стали неожиданностью». Пользователи соцсетей жалуются на неисправные системы для слива воды на дорогах или их отсутствие.
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