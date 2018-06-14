Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

15:59, 14 июня 2018
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Почти 30 человек получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Не менее 13 человек погибли, еще 28 получили ранения в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

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Жертвами в основном стали жители округов Гонда, Ситапур и Файзабад, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Смертоносные грозы унесли жизни 13 человек. Пострадавшие проходят лечение в различных правительственных больницах", - заявил местный чиновник, отвечающий за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Напомним, в результате оползней, вызванных проливными дождями, на юго-востоке Бангладеш погибли 13 человек. 

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