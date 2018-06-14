Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 14 июня, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 275 км на запад от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 28 мая на северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в районе Нинцзян города Сунъюань провинции Цзилинь.