Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

В местах прохождения сильных ливней возможно образование селевых потоков.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

На протяжении 14-15 июня на реках Украины за дождей ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 14-15 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков.

Напомним, 14 июня во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.