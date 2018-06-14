Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°

17:00, 14 июня 2018
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Вечером в столице до +23°.

В столице завтра ожидается дождь / фото УНИАН
В столице завтра ожидается дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°.

Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 1,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

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