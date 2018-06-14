Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°.
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 1,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:10.
Как сообщал УНИАН, 15 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+33°... +18°
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Ивано-Франковск+22°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+28°... +17°
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Луганск+31°... +17°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+27°... +16°
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Полтава+27°... +18°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+26°... +17°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+34°... +18°
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Хмельницкий+26°... +15°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 58 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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