Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°

Вечером в столице до +23°.

В столице завтра ожидается дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 1,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

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