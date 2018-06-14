Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

16:30, 14 июня 2018
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Во многих регионах страны будет жарко, на севере, западе и в центре ожидаются грозы.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

На востоке практически без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

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На западе Украины пройдут местами дожди с грозами. Температура до +25°.

В северных регионах ожидаются дожди с грозами. Температура до +25°. В центре также дожди с грозами, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 15 июня — день Никифора. Если ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

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