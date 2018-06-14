На Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам

12:54, 14 июня 2018
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Несчастных случаев во время пожаров не случилось.

На Хмельнитчине молнии привели к пожарам / ГСЧС
На Хмельнитчине молнии привели к пожарам / ГСЧС

Три пожара произошло в Хмельницкой области из-за удара молний.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Так, разряд молнии во время вечерней непогоды (после 21:00) вызвал 3 пожара в частных жилых домах, два из них - на улицах Набережной и Костюшко в Хмельницком и в с. Давыдковцы Хмельницкого района.

К счастью, несчастных случаев во время пожаров не случилось.

Напомним, 14 июня во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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