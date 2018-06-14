В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:53, 14 июня 2018
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Пожарная опасность ожидается 14-15 июня.

В Украине сохраняется пожарная небзпека / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная небзпека / galinfo.com.ua

В течение 14-15 июня почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"14-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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