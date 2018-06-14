Десять человек стали жертвами ливней в Индии

Дождь затопил ряд районов Калькутты.

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Не менее десяти человек погибли в результате сильных ливней и гроз в индийском штате Западная Бенгалия.

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В частности, в округе Банкура жертвами стихии стали четыре человека, в округе Хугли - трое, передает Xinhua со ссылкой на газету "Хинду".

Дождь затопил ряд районов Калькутты, железнодорожное сообщение в окрестностях города также было нарушено.

Ранее сообщалось, что в Индии жертвами проливных дождей стали не менее 69 человек.