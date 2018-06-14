Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 14 июня, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"14 июня днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град; на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой сильные дожди", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 14 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
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