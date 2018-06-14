Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°

Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 14 июня в Киеве без осадков, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

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