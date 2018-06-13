В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 июня в Киеве без осадков, температура до +28°.
На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+24°... +17°
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Донецк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+29°... +17°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+26°... +17°
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Луганск+30°... +15°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+30°... +15°
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Сумы+24°... +14°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+25°... +17°
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Чернигов+27°... +14°
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Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 81 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков: 52 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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