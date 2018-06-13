Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)

На востоке до +33°.

Завтра в Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

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На востоке практически без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.

В северных местами без осадков. Температура до +28°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

Согласно народному прогнозу, 14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев.

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