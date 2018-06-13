Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины

В местах прохождения сильных ливней возможно образование локальных селевых потоков.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В течение ближайших дней из-за дождей на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 13 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава – 1,0-1,5 м (в пределах русел рек); на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,5-1,5 м.

Также 14-15 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Напомним, град и сильный ветер повредили в Закарпатской области кровли 182 жилых домов в четырех населенных пунктах.