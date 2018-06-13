Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В течение ближайших дней почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 июня во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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