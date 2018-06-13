На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео)

Жертв и травмированных в результате непогоды нет.

Град на Закарпатье повредил кровли домов / ГСЧС

Град и сильный ветер повредили в Закарпатской области кровли 182 жилых домов в четырех населенных пунктах.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Закарпатской области.

Так, в с. Брод повреждено 150 кровель, в с. Дешковица – 10 кровель, с. Ильница – 12 кровель, с. Осий – 10 кровель.

Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги края. По состоянию на 18:00 12 июня было зафиксировано 7 случаев в Хустском, Тячевском, районах и г. Мукачево. Жертв и травмированных в результате непогоды нет.

Напомним, 12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях.