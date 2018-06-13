Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек

На юго-восток Бангладеш обрушились проливные дожди.

Иллюстрация / REUTERS

В результате оползней, вызванных проливными дождями, на юго-востоке Бангладеш погибли 13 человек.

Читайте также В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей

12 июня в районе Рангамати произошел сход трех оползней, что привело к гибели как минимум 11 человек, передает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Также два человека погибли в результате схода оползней в районе Кокс-Базар.

Напомним, на юге Кыргызстана из-за проливных дождей, которые привели к селевым потокам, введен режим чрезвычайной ситуации.