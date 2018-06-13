Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 13 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 13 июня на Закарпатье, Прикарпатье, большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях.