Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре

10:44, 13 июня 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 13 июня, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 13 июня на Закарпатье, Прикарпатье, большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях.

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