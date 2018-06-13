Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)

09:36, 13 июня 2018
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Украине пострадали от непогоды / ГСЧС
Украине пострадали от непогоды / ГСЧС Во вторник, 12 июня, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях. Читайте такжеВ Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24° Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Так, в Хмельницкой области обесточен 61 н.п., во Львовской – 59 н.п., Черновицкой – 48 н.п., Закарпатской – 42 н.п., Винницкой – 20 н.п., Черкасской – 5 н.п., Киевской – 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Кроме того, из-за непогоды в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах. Ураганы, бешеные ливни и град - непогода застала Западные области Напомним, 13 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
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