В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°

Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня пройдут дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 июня, в Киеве пройдет дождь, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

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