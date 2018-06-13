В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)
Дожди ожидаются на севере и в центре страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
На востоке практически без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных местами ожидаются дожди. Температура до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+31°... +16°
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Донецк+32°... +15°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +17°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+32°... +14°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+24°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+30°... +15°
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Сумы+23°... +15°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+23°... +17°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+25°... +16°
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Чернигов+27°... +14°
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Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 84 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 79 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
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