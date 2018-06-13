В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)

08:13, 13 июня 2018
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Дожди ожидаются на севере и в центре страны.

В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

На востоке практически без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных местами ожидаются дожди. Температура до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

Прогноз на 13 июня / УНИАН
Прогноз на 13 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.

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