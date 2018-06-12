Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео)

Город Вараш после обильного дождя затопило по колено. Ливень доставил много неприятностей автомобилистам - застревали даже автобусы.

Мощные ливни подтопили города в западных регионах Украины. Ливень накрыл Тернопольщину, а впоследствии и Ровенщину.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, город Вараш после обильного дождя затопило по колено. Не помогали даже резиновые сапоги. Кадры со стихией люди выкладывали в соцсети, свой город в шутку называли Венецией.

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Последствиями непогоды мгновенно воспользовались дети: они играли во вновь созданных прудах. А вот автомобилистам ливень принес неприятности, воды было выше колес. Застревали даже автобусы, их спасатели вытаскивали буксиром.

И это только начало, обещают синоптики. В ближайшее время по стране вновь прогнозируют дожди и грозы.