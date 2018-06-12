Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24°

17:00, 12 июня 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 июня, в Киеве пройдет дождь, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

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