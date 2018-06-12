В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
Во многих регионах будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
В Украине объявили штормовое предупреждение
На востоке практически без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных местами ожидаются дожди. Температура до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.
Прогноз погоды в Украине на среду, 13 июня
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+25°... +16°
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Донецк+27°... +12°
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Житомир+29°... +17°
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Запорожье+28°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+26°... +17°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+26°... +13°
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Львов+26°... +12°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+26°... +19°
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Полтава+23°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+28°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+30°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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