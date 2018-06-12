В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)

16:30, 12 июня 2018
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Во многих регионах будет жарко.

Завтра в Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке практически без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных местами ожидаются дожди. Температура до +25°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман —к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.

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