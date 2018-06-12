В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации

На месте происшествия работают около 100 спасателей.

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На юге Кыргызстана из-за проливных дождей, которые привели к селевым потокам, введен режим чрезвычайной ситуации.

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В частности, режим чрезвычайной ситуации введен в Лейлекском районе Баткенской области, передает Синьхуа со ссылкой на МЧС страны.

В результате сильного ливня в 5 сельских округах сошли селевые потоки. Пострадали 16 домов, детский сад, около 30 км автодорог, шесть мостов, а также ирригационные каналы.

Отмечается, что на месте происшествия работают около 100 спасателей.

Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, во Вьетнаме погиб один человек.